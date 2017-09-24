الإفتاء ترد على صبري عبدالرؤوف: معاشرة الزوجة المتوفاة حرام شرعًا
الإفتاء ترد على صبري عبدالرؤوف: معاشرة الزوجة المتوفاة حرام شرعًا
04:27 م الأحد 24 سبتمبر 2017
دار الإفتاء المصرية
كتب- محمود مصطفى:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن جماع الرجل لزوجته بعد موتها هو فعل محرمٌ شرعًا، ومن كبائر الذنوب كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر".
وأثار الدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا الأسبوع الماضي، بعد أن أباح للرجل معاشرة زوجته المتوفاة، قبل أن تحيله الجامعة للتحقيق، بسبب الفتوى.
وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها اليوم الأحد، أنه من يعاشر زوجته المتوفاة، يستحق المعاقبة والتأديب، وهو مما تأباه العقول السليمة والفطر المستقيمة وتنفر منه الطباع السوية، لافتة إلى أن البهائم لا تفعله، فكيف بالإنسان المكرم في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾.
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