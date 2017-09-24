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مدرب المنتخب يكشف حقيقة تدخل صلاح وحجازي لضم «جابر» لقائمة الفراعنة

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مدرب المنتخب يكشف حقيقة تدخل صلاح وحجازي لضم «جابر» لقائمة الفراعنة مدرب المنتخب يكشف حقيقة تدخل صلاح وحجازي لضم «جابر» لقائمة الفراعنة

التحرير

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أكد محمود فايز، المدرب العام ومُحلل الأداء في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن ماتردد عن تدخل محمد صلاح وأحمد حجازي لضم عمر جابر لقائمة لقاء الكونغو غير صحيح.

وقال فايز، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لو الناس وقفت على دماغها علشان ياخد لاعب هو مش عاوزه مش هياخده، بدليل حسام غالي وباسم مرسي، الفكرة كلها أنه لما شارك مع فريقه ماتشين ضمناه وعمر يجيد في أكتر من مركز».

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كما كشف أنه تقرر استبعاد الثنائي محمد فتحي ومحمد عواد، من قائمة الفراعنة للقاء المقبل أمام الكونغو، المقرر إقامته يوم 8 أكتوبر باستاد برج العرب، حيث يفضل الجهاز الفني الاكتفاء بوجود طارق والنني وسام مرسي في الوسط، بالإضافة إلى الحضري والشناوي وإكرامي في حراس المرمى.

وأكد «فايز» على إعجاب الجهاز الفني للمنتخب بمستوى محمد أشرف (روقا) لاعب ، وعمرو السعيد مهاجم الإنتاج الحربي، موضحًا أن الثنائي سيحصل على فرصة مع في الفترة المقبلة بعد المستوى المميز الذي ظهرا به مؤخرًا، خاصة إذا استمرا على نفس الأداء.

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التحرير

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