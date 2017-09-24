لماذا يطلق على «البريميرليج» لقب «الثلاثة الكبار» في بداية الموسم؟

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دائمًا ما يطلق على «البريميرليج» "دوري الستة الكبار" نظرًا للتنافس الشديد بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وآرسنال وتوتنهام على التتويج باللقب كل موسم.

إلا أن الدوري من الممكن إطلاق عليه لقب "الثلاثة الكبار" هذا الموسم في ظل الانطلاقة القوية لقطبي مانشستر إلى جانب تشيلسي، واعتبارهم المرحشين البارزين للتتويج باللقب هذا الموسم.

ولم يخسر أي من فريقي مدينة مانشستر أي مباراة هذا الموسم وتمكنا من جمع 16 نقطة من أصل 18 نقطة ممكنة، ويتواجد من خلفهم تشيلسي بفارق 3 نقاط، ونجح حامل اللقب في التعافي من الخسارة في الجولة الأولى على ملعبه أمام بيرنلي بشكل جيد، بعد الفوز الذي حققه الجولة الماضية على ستوك سيتي برباعية نظيفة خارج ملعبه، وتحديدًا على ذلك الملعب الصعب الذي خسر عليه آرسنال وتعادل عليه مانشستر يونايتد هذا الموسم.

ويمتلك قطبي مانشستر، إضافة إلى تشيلسي تشكيلة متوازنة للغاية، وبالنظر إلى نظرية أن الدوري الإنجليزي من الوارد أن يتفوق فيه أي فريق على الآخر، يبدو من الصعب للغاية إتباع تلك النظرية هذا الموسم مع تلك الفرق الثلاثة القادرة على اكتساح الجميع بحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم.

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وأشارت الشبكة البريطانية إلى احتمالية هيمنة الفرق الثلاثة على صدارة جدول الترتيب وبفارق كبير عن باقي الأندية بحلول أعياد الميلاد.

ويشعر كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي برغبة شديدة في التتويج باللقب، خاصة أن اليونايتد لم يتوج باللقب منذ موسم 2012- 2013 بينما لم يتوج السيتي باللقب منذ موسم 2013- 2014، في الوقت الذي نجح فيه تشيلسي في التتويج باللقب مرتين في آخر 3 مواسم.

وكان الاستثناء الوحيد في تلك الفترة تتويج ليستر سيتي باللقب في موسم 2015- 2016، وحينها رأى البعض أن أندية الوسط باتت قادرة على منافسة "الستة الكبار" بفضل امتلاكهم للأموال وقدرتهم على شراء اللاعبين، إلا أن الوضع سرعان ما عاد إلى وضعه الطبيعي من جديد في الموسم التالي مباشرة.

وأوضحت "سكاي سبورتس" أنه لا يوجد أي مجال للمقارنة بين قائمة فرق الوسط وقائمة نادي مثل مانشستر سيتي، مؤكدة على أن طموح تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لا يتوقف عند حد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بل وفرض هيمنتهم أيضًا على دوري أبطال أوروبا الذي تسيطر عليه الأندية الإسبانية في أخر 4 أعوام.