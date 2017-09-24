متى يحصل ميسي على الراحة في موسم المونديال؟

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اتبع المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي، سياسة التدوير في تشكيل برشلونة هذا الموسم بشكل ملحوظ مع جميع اللاعبين، باستثناء نجم الفريق ليونيل ميسي، الذي شارك في جميع الدقائق هذا الموسم.

ومع تلك السياسة التي يتبعها فالفيردي مع تدوير اللاعبين، يبقى التساؤل متى سيحصل ميسي على الراحة لإنهاء الموسم بقوة خاصة أن في نهاية العام سيشارك النجم الأرجنتيني في مونديال روسيا 2018.

ولم يحصل ميسي على الراحة في السنوات الأخيرة، حيث شارك في معظم مباريات برشلونة في كافة البطولات باستثناء بعض المواجهات القليلة التي حصل فيها على الراحة نظرًا لسهولتها.

وبالنظر إلى هذا الموسم نجد أن ميسي شارك في جميع المباريات ولم يتم استبداله حتى في أي مباراة وهو أمر يبدو غير إيجابي بالنظر إلى أن برشلونة مقبل على مباريات صعبة الشهر المقبل وسيكون من الصعب إراحة نجم الفريق الأول فيها.

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وسيواجه برشلونة سبورتينج لشبونة في البرتغال في دوري أبطال أوروبا يوم 27 سبتمبر، ومن ثم سيواجه لاس بالماس يوم 1 أكتوبر في الدوري الإسباني على أن يسافر بعضها ليخوض مباراتين مصيرتين في التصفيات المونديالية مع الأرجنتين أمام بيرو يوم 5 أكتوبر والإكوادور يوم 10 من نفس الشهر.

ومن ثم سيعود ميسي لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم 14 أكتوبر، وبعدها سيواجه أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا يوم 18 أكتوبر وبعدها سيواجه مالاجا في الدوري الإسباني أحد يومي 21 أو 22 من نفس الشهر.

وستكون أول فرصة لإراحة ميسي يوم 25 أكتوبر عندما يلعب برشلونة في دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، حيث من المنتظر أن يواجه العملاق الكتالوني فريق من الدرجة الثانية.