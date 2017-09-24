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الداخلية: ضبط 7 من عناصر الإخوان و20 سلاح ناري بدمياط

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مصراوي Masrawy

الداخلية: ضبط 7 من عناصر الإخوان و20 سلاح ناري بدمياط

04:14 م الأحد 24 سبتمبر 2017

الداخلية: ضبط 7 من عناصر الإخوان و20 سلاح ناري بدمياط

كتب - علاء عمران:

تمكنت ‏الأجهزة الأمنية بدمياط، من ضبط 20 قطعة سلاح ناري، و10 قضايا مخدرات، و7 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وتنفيذ 2362 حكم قضائي متنوع خلال حملة أمنية استهدفت منطقتي "البصارطة بدائرة مركز شرطة دمياط، وأم الرضا بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه-، اليوم الأحد، إنه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، شنت حملة أمنية مُكبرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي خلال يوم 23 الجاري استهدفت منطقتي (البصارطة بدائرة مركز شرطة دمياط، وأم الرضا بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ).

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (20) قطعة سلاح ناري ( 5 بنادق آلية، 5 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، 8 فرد محلي، 73 طلقة نارية مختلفة الأعيرة)؛ وذلك بإجمالي 19 متهمًا، وضبط (10) قضايا مخدرات "إتجار".

وبلغت الكميات المضبوطة للمخدرات 31 كيلو جرام لمخدر البانجو، 80 جرام لمخدر الهيروين، 184 قرص مخدر )، بإجمالي 11متهم، وضبط (7) عناصر "من جماعة الإخوان الإرهابية" بناءً على إذن من النيابة العامة منهم (2) مطلوب ضبطهما وإحضارهما غيابياً في قضيتي ( تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة إرهابية ومقاومة سلطات ) ، ضبط (6) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة.

كما تم ضبط (2) مُراقب هارب، وتنفيذ (2362) حكم، ( 13 جناية من بينها 3 أحكام بالسجن المؤبد – 2021 حبس - 163 غرامة - 165 مخالفة ) بإجمالي 374 محكوم عليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين كلٍ منهم على حده، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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مصراوي Masrawy

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