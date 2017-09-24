محافظ السويس يحيل مدير مدرسة رفع صوته عليه للتحقيق
محافظ السويس يحيل مدير مدرسة رفع صوته عليه للتحقيق
04:23 م الأحد 24 سبتمبر 2017
أحمد حامد محافظ السويس
السويس- حسام الدين أحمد:
قرر اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إحالة مدير مدرسة الإمام مالك الابتدائية، بحي السويس للتحقيق بسبب سوء حالة بعض الفصول وعدم جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.
وبدأ الأمر بزيارة اللواء أحمد حامد للمدرسة، وتفقد بعض الفصول وتبين له عدم جاهزيتها لاستقبال الطلاب أو التدريس، وحين عاتب مدير المدرسة ولامه على القصور، تذمر المدير وادعى نقص الإمكانيات.
وتطور الأمر ورفع المدير صوته على المحافظ، فأصدر قراره بإحالته للتحقيق للتقصير في العمل.
وكانت الدراسة بدأت اليوم الأحد، في السويس بعدد 303 مدرسة وتفقد اللواء أحمد حامد اليوم 5 مدارس للوقوف على بدء الدراسة وانتظام العملية التعليمية.
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