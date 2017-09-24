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رئيس تحرير "تليجراف" قبل مغادرة شرم الشيخ: أتمنى عودة السياحة اﻹنجليزية قريبا

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مصراوي Masrawy

رئيس تحرير "تليجراف" قبل مغادرة شرم الشيخ: أتمنى عودة السياحة اﻹنجليزية قريبا

04:23 م الأحد 24 سبتمبر 2017

ريتشارد كارنيلوس وزوجته كاثرين بيرجين

جنوب سيناء- داليا منير:

غادر اليوم اﻷحد، "Richard cornelus" ريتشارد كارنيلوس، رئيس تحرير جريدة "تليجراف" الإنجليزية وزوجته الصحفية كاثرين بيرجين "katherine Bergen"، من مطار شرم الشيخ الدولي ليعود لبريطانيا بعد أن قضى يومين بمدينة بشرم الشيخ، ورصد الحالة اﻷمنية والسياحية.

وزار كارنيلوس مبنى كاميرات المراقبة بالمدينة للوقوف على مدى رصد أي مخالفة تحدث في أي طريق، بمرافقة الجهات اﻷمنية المعنية بالمحافظة.

وأكد خلال زيارته لمطار شرم الشيخ، أنه يشهد بأمان المدينة، وأن الجميع ملتزم بالتعليمات الخاصة بالتفتيش وأبدى إعجابه ببشاشة الوجوه المستقبله له سواء بالمطار فور وصوله والفندق واﻷماكن السياحية التي زارها.

ورصد رئيس تحرير "تيلجراف" صورا وعد بنشرها في الجريدة فور عودته لبلده وصرح بأنه يتمنى الرجوع سريعًا لتلك المدينة الرائعة وعودة شعبه لزيارتها مره أخرى قريبا. و قدم شكره لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده لتسهيل مهمته داخل مدينه شرم الشيخ و مدي الترحاب الذي لاقاه من جميع مسئولي المحافظه .

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