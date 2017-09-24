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الإسكندرية تطرح 37 كابينة بشاطئ ستانلي في مزايدة علنية

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الإسكندرية تطرح 37 كابينة بشاطئ ستانلي في مزايدة علنية

04:12 م الأحد 24 سبتمبر 2017

الإسكندرية تطرح 37 كابينة بشاطئ ستانلي في مزايدة علنية

شاطئ ستانلي

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، عن طرح 37 كابينة بشاطيء ستانلي بحي شرق في مزايدة علنية يوم 10 أكتوبر المقبل، وذلك للانتفاع لمدة 3 سنوات.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن قيمة التأمين لكل كابينة على حدة تقدر بـ 2000 جنيها، و200 جنيه لكراسة الشروط.

وكشف رئيس إدارة السياحة والمصايف، عن طرح شاطيىء "الصفا" و"كرير الشرقى" فى مزايدة علنية يوم 9 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن قيمة التأمين المؤقت تقدر بـ 25 ألف جنيه لكل شاطئ.

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