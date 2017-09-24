الإسكندرية تطرح 37 كابينة بشاطئ ستانلي في مزايدة علنية
الإسكندرية تطرح 37 كابينة بشاطئ ستانلي في مزايدة علنية
04:12 م الأحد 24 سبتمبر 2017
شاطئ ستانلي
الإسكندرية – محمد عامر:
أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، عن طرح 37 كابينة بشاطيء ستانلي بحي شرق في مزايدة علنية يوم 10 أكتوبر المقبل، وذلك للانتفاع لمدة 3 سنوات.
ومن جانبه، قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن قيمة التأمين لكل كابينة على حدة تقدر بـ 2000 جنيها، و200 جنيه لكراسة الشروط.
وكشف رئيس إدارة السياحة والمصايف، عن طرح شاطيىء "الصفا" و"كرير الشرقى" فى مزايدة علنية يوم 9 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن قيمة التأمين المؤقت تقدر بـ 25 ألف جنيه لكل شاطئ.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
في أول يوم مدارس.. إعدام 3 أطنان بسكويت فاسد بالإسكندرية
-
أعلاها "الضغط العالي" وأسفلها خط البترول.. إزالة 9 محلات في الإسكندرية
-
وصول 377 ألف طن بضائع.. ونشاط ملحوظ في حركة السفن بميناء الإسكندرية
-
بالصور- الإسكندرية تودع "إمبرون".. ورئيس الحي: بحكم قضائي
إعلان
إعلان