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سفير رواندا: السيسي استطاع لم شمل القارة الإفريقية

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مصراوي Masrawy

سفير رواندا: استطاع لم شمل القارة الإفريقية

04:10 م الأحد 24 سبتمبر 2017

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أسوان- إيهاب عمران:
عبر سفير رواندا في القاهرة عن سعادته الغامرة لزيارة متحف النيل بأسوان، مقدما الشكر الخاص للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياه بأنه بأفعاله وتصرفاته وحنكته السياسية، نجح في لم شمل القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال الجولة السياحية للشيخ صالح هابيمانا، السفير الرواندي، اليوم الأحد، لمحافظة أسوان، وبدأها بزيارته لمتحف النيل.

وكان في استقبال السفير الرواندي المهندس هشام فرغلي مدير عام متحف النيل بأسوان، والذي قدم للسفير شرحا حول المتحف ومكانته وأهميته في توثيق رحلة نهر النيل من منبعه إلى مصبه مرورًا بـ 11 دولة والتي تمثل دول حوض النيل.

وفي نهاية الجولة قدم السفير شكره للمسؤولين بالمتحف، ووقع في سجل دفتر كبار الزوار، وأعلن أن دولة رواندا سيكون لها جناح دائم داخل متحف النيل الوثائقي الهام.

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