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وزير الثقافة يبحث مع نظيره البوسني​ زيادة التعاون بين البلدين- صور

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة يبحث مع نظيره البوسني​ زيادة التعاون بين البلدين- صور

03:59 م الأحد 24 سبتمبر 2017

وزير الثقافة يبحث مع نظيره البوسني​ زيادة التعاون بين البلدين- صور

وزير الثقافة المصري ونظيره البوسني

كتبت- نسمة فرج:

التقى حلمى النمنم، وزير الثقافة، ونظيرة البوسني ميرفاد كوريتش، الأحد، بمقر مكتبه بالزمالك، لبحث سُبل زيادة التعاون الثقافي بين البلدين، بحضور الدكتور هشام مراد، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة المصرية.

أعرب كوريتش عن سعادته بزيارة ومشاركة فرقة من البوسنة في فعاليات مهرجان سماع الدولي، مؤكدا على أن هذه المشاركة مهمة بالنسبة لهم.

وأضاف كوريتش، إننا نسعى لزيادة التبادل الثقافي بين البلدين ليس فقط في الفنون ولكن أيضا في مجال تبادل الترجمة بين الثقافتين المصرية والبوسنية وخاصة في مجالات الأدب.

وطالب كوريتش بمشاركة مصر في أكبر مهرجان فني لديهم "سراييفو للفيلم"، وكذلك التعاون في مجال الباليه والأوبرا.

من جانبه، وزير الثقافة، بنظيره البوسنى بالقاهرة، وحضوره حفل افتتاح مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية بالقلعة، مؤكد أن كثير من المصريين يعرفون جيدا البوسنة.

وأضاف وزير الثقافة، أنه سبق له زيارة البوسنة، ويعرف مدى التنوع الدينى والثقافي الموجود بها.

وشدد وزير الثقافة، على أهمية أن يكون بين البلدين تعاونا ثقافيا، من خلال توقيع بروتوكول تعاون، يتيح لنا تعاونا أكبر في تبادل الفرق الفنية والفنانين والترجمة المتبادلة بين الطرفين.

واتفق وزيرا الثقافة على إعداد قؤائم كتب، في شتى المجالات الأدبية والفنية، للترجمة من البوسنية إلى العربية ومن العربية إلى البوسنة، يتاح من خلالها لشعوب البلدين التعرف على ثقافة البعض.

في نهاية اللقاء تبادل الوزيران الدروع والهدايا التذكارية

وزير الثقافة المصري ونظيره البوسني (2)وزير الثقافة المصري ونظيره البوسني (3)

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