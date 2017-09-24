نجت من الخطف وأحرجت «ياسمين صبري».. 5 مواقف أثارت الجدل لـ«أسما شريف منير»

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​برز اسم خبيرة التجميل "أسما شريف منير"، ابنة الفنان الشهير "شريف منير"، في الفترة الأخيرة بعدة مواقف، من بينها الارتباط بفنان شاب وكونها واحدة من أبرز أسماء خبراء التجميل الحاضرين بمهرجان الجونة السينمائي. ويستعرض موقع "التحرير لايف" مجموعة من المواقف التي أثارت الجدل حول الابنة الكبرى للفنان "شريف منير"..

1- فضح ياسمين صبري

أحرجت "أسما" الفنانة "ياسمين صبري" دون قصد، عندما نشرت صورة لها من مهرجان الجونة، مشيرة إلى أن خبيرة التجميل "سها خوري" هي من وضعت لياسمين المكياج الخاص بها، وهو ما تسبب في إحراج "ياسمين"، بعدما صرّحت بأنها من وضعت المكياج لنفسها بالمهرجان، ما وضعها في موقف محرج كثيرًا.

2- العمل بمجال التجميل

رغم أنها ابنة فنان شهير، وخريجة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ فإنها أصرّت على العمل كخبيرة تجميل، وقالت عن ذلك في تصريحات سابقة: "حبى للمكياج بدأ من روج ماما وقت ما كنت بامسح بيه الأرض وأنا صغيرة، واعتدت بعد ذلك أن أقوم بوضع المكياج لنفسى، ومن شدة حبى له قررت أن أحول الهواية لمهنة منذ عام 2001، فتعلمت أساسياته على يد كبار المهنة مثل محمد عبد الحميد ومحمد الصغير".

3- الاختطاف

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تعرضت ابنة "شريف منير" للاختطاف في عام 2010، قبل زفافها بثلاثة أسابيع، بينما كانت في طريقها إلى المنزل، حيث تعطلت سيارتها أعلى كوبري الدائري بالمنيب، فأغلقت السيارة واتصلت بخطيبها لمساعدتها، وحينها فوجئت بثلاثة شباب يحومون حول السيارة ويطلبون منها النزول، ولكن أنقذها شخص آخر شاهد الواقعة فتشاجر مع الشباب ونجت من الحادث.

4- الانفصال

في عام 2010 تزوجت من محمود السكري، نجل اللواء محمد السكري، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة لارا، ولكن لم يستمر الزواج طويلًا وانفصلا.

5- محمود حجازي

في يوليو الماضي تداول الكثيرون أنباء حول وجود علاقة عاطفية بين "أسما" والفنان الشاب "محمود حجازي"، وهو ما أكدته بالفعل، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة جمعتهما وعلّقت عليها: "طيب إحنا قرينا الفاتحة وإن شاء الله لما نتخطب هنقولكوا.. عامة يعني باحبك يا محمود حجازي".