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تأجيل محاكمة 48 متهمًا بقضية "قتل الصحفية ميادة أشرف" لجلسة ٨ أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 48 متهمًا بقضية "قتل الصحفية ميادة أشرف" لجلسة ٨ أكتوبر

04:08 م الأحد 24 سبتمبر 2017

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطره، تأجيل نظر محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف، لجلسة 8 أكتوبر المقبل،لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومختار صابر العشماوى، وأمانة حمدي الشناوي وأشرف شاكر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من يناير حتى 11 يونيو 2014 بعين شمس. 

وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكري للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة. 

واعترف 25 متهما- في تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.

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