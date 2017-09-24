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الداخلية توزع مطبوعات مدرسية على التلاميذ عن تضحيات الشرطة

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مصراوي Masrawy

الداخلية توزع مطبوعات مدرسية على التلاميذ عن تضحيات الشرطة

04:04 م الأحد 24 سبتمبر 2017

الداخلية توزع مطبوعات مدرسية على التلاميذ عن تضحيات الشرطة

أرشيفية

كتب - علاء عمران:

شاركت وزارة الداخلية طلبة المدارس بتوزيع مطبوعات مدرسية عليهم مدون عليها العبارات والصور التي تؤكد حسن العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، وذلك في أول أيام الدراسة.

وقامت وزارة الداخلية بإعداد مطبوعات "كراسات، جداول الحصص" مدون عليها العبارات والصور التي تؤكد حسن العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن وبث روح الولاء والانتماء للوطن وتضحيات جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك لتوزيعها على التلاميذ والطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة بكل محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف في أحد محاورها التواصل الإيجابي والفعال مع كل فئات المجتمع المصري، وتفعيل الدور المجتمعي لهيئة الشرطة في الأوساط الجماهيرية وصولًا لتحسين الصورة الذهنية لدى الرأي العام، وبمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد.

 

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