تعيين المستشار طارق شبل نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا
تعيين المستشار طارق شبل نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا
03:50 م الأحد 24 سبتمبر 2017
المستشار طارق شبل
كتب - عمرو علي:
قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، تعيين المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
كما تم تعيين المستشار طارق أبو العطا رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة خلفا لـ"شبل".
ووافقت المحكمة علي إعارة المستشار حمدان فهمي نائب رئيس المحكمة إلي مجلس الأمة الكويتي.
وقال المستشار رجب سليم المتحدث باسم المحكمة إنه من المقرر أن يصدر قرار جمهوري بالتغيرات الحالية.
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