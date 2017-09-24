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3 اتجاهات تهيمن على موضة المعاطف

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مصراوي Masrawy

3 اتجاهات تهيمن على موضة المعاطف

02:01 م الأحد 24 سبتمبر 2017

3 اتجاهات تهيمن على موضة المعاطف

3 اتجاهات تهيمن على موضة المعاطف

(د ب أ) -

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن موضة المعاطف النسائية في شتاء 2017/2018 تهيمن عليها 3 اتجاهات، هي الفرو الصناعي والجلد اللامع ونقوش الكاروه.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال في موقعها الإلكتروني أن معاطف الفرو الصناعي تمتاز بأنها ذات ملمس ناعم ووثير، وهي تطل هذا الموسم بتصاميم جذابة؛ حيث إنها تزدان بنقوش جلد النمر أو تتألق بالتدرج اللوني. ويمكن تنسيق معاطف الفرو الصناعي مع الجينز وبوت الكاحل.

وتعد معاطف الجلد اللامع محطا للأنظار، وهي تأتي هذا الموسم بطول يصل إلى الركبة، ويمكن تنسيقها مع سروال جينز ذي أرجل واسعة وحذاء ذي كعب عال.

أما المعطف المزدان بنقوش الكاروه فيضفي لمسة أناقة وفخامة على المظهر، وهو يتناغم مع بلوفر ذي رقبة عالية ومستديرة.

وبالنسبة للألوان، أشارت "فرويندين" إلى أن المعاطف تزهو هذا الموسم باللون الأحمر ودرجات الطوفي بصفة خاصة، إلى جانب الألوان الكلاسيكية.

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مصراوي Masrawy

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