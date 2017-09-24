التعليم يحذر الطلاب: تسجيل الغياب إلكتروني وهنطبق اللائحة (فيديو)

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قال عفت جوهر، مدير الإدارة العامة للتعليم الفني الفندقي، إن الفترة المقبلة ستشهد اختفاء ظاهرة الغياب، إذ سيكون تسجيل الغياب إلكترونيا، وبالتالي تظهر نسب الغياب وتطبق اللائحة.

وأضاف جوهر، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأحد: "هذا العام سيشهد تنفيذا للائحة الانضباط طبقا لخطة إلغاء الدروس الخصوصية"، موضحا أن جميع الكتب المدرسية متوفرة وغير مرتبطة بالمصروفات المدرسية.

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وعن زيادة المصروفات المدرسية، أشار جوهر إلى أن نسبة الزيادة في المصروفات ضعيفة، وليست كما يردد البعض، إذ بلغت الزيادة لطلاب الثانوية 100 جنيه، بزيادة 11 جنيها عن العام الماضي.