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وزير الصحة: «مهلة أسبوع لتطوير مستشفى الأقصر العام» (صور)

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وزير الصحة: «مهلة أسبوع لتطوير مستشفى الأقصر العام» (صور) وزير الصحة: «مهلة أسبوع لتطوير مستشفى الأقصر العام» (صور)

التحرير

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أمهل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، مسؤولي مشروع تطوير مستشفى الأقصر العام 7 أيام لإنهاء كافة الأعمال.

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وتفقد الوزير المستشفى الذي يتم تطويره بتكلفة 133 مليون جنيه، مؤكدا وصول 50 جهاز غسيل كلوي، و31 حضانة أطفال جديدة، بجانب أجهزة طبية أخرى، مشددا على أنه لن يتم افتتاح المستشفى إلا عند التأكد من عدم وجود أية أخطاء في عملية التشغيل.

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يذكر أن مستشفى الأقصر العام شهد إضافة مبنى جديد له، يتضمن أقساما للطوارئ والعناية المركزة بجميع أنواعها، ونساء وتوليد، وباطنة، وحضانات، وجراحات دقيقة، وسكن للأطباء وطاقم التمريض.

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التحرير

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