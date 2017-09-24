وقفة احتجاجية لأمن جامعة بنها.. ورئيس الجامعة: «اللي له حق هياخده» (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نظم العشرات من موظفي الأمن الإداري بجامعة بنها وقفة احتجاجية أمام إدارة الجامعة، اليوم الأحد؛ للمطالبة بحقوقهم الإدارية والمالية.

وطالب المشاركون في الوقفة بإعداد هيكل إداري وتنظيمي للإدارة العامة للأمن، وتوفير حراس ومشرفين وعمال أمن؛ نظرا لقلة قوة الإدارة -التي تبلغ نحو 320 فردا، مسند إليهم الكليات والمدن الجامعية ومستشفيات الجامعة- الأمر الذي يُمثل عبئا كبيرا عليهم.

كما طالب أفراد الأمن الإداري رئيس الجامعة بعمل لجنة متخصصة لوضع اللائحة المالية لإخصائيي الأمن، مطالبين بتحديد عدد ساعات العمل لكل وظيفة والإجازات، مؤكدين أنهم لا يحصلون على إجازات في العطلات الرسمية أو تقاضي مقابل مادي عن ذلك، فضلا عن تحديد لائحة المكافآت، وتثبيت زملائهم الذين يعملون بالإدارة منذ سنوات.

شاهد أيضا

من جانبه، استمع الدكتور السيد القاضي، رئيس الجامعة، مطالب أفراد الأمن الإداري المشاركين في الوقفة، ووعدهم بدراستها وتنفيذها وفقا للقانون، مؤكدا "اللي له حق هياخده"، وطالبهم بعدم التقصير في عملهم.