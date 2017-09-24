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سفير مصر بالعراق يلتقي المالكي: نرفض استفتاء كردستان

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سفير مصر بالعراق يلتقي المالكي: نرفض استفتاء كردستان سفير مصر بالعراق يلتقي المالكي: نرفض استفتاء كردستان

التحرير

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بحث نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، اليوم الأحد، مع السفير المصري ببغداد علاء موسى، مستقبل العلاقات العراقية المصرية وسبل تعزيزها وتنميتها، كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية المتعلقة بمسألة استفتاء إقليم كردستان.

وذكر بيان لمكتب المالكي نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع)، أن نائب الرئيس العراقي، جدد موقفه الرافض للاستفتاء في كردستان ومسألة تدويل الملف، معتبرا أن ما يحدث في العراق مؤامرة.

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وحذر من خطوات في المستقبل ستهدد دولا عربية أخرى، داعيا الجميع إلى توحيد الجهود المشتركة، سعيًا لاستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة.

من جانبه، أكد السفير، حرص على دعم العراق وسلامة أراضيه، مبينا رفض مصر لاستفتاء إقليم كردستان، لما له من تداعيات على أمن واستقرار العراق والمنطقة.

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