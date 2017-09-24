غدا.. الرئيس يتوجه إلى الإمارات في زيارة تستغرق يومين

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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الإثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية، تستغرق يومين.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس سيتناول خلال الزيارة مع قيادات الإمارات العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وأضاف يوسف أن زيارة الرئيس لأبو ظبي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كافة الأصعدة، إذ يعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، خلال الفترة الماضية، حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، وتتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.