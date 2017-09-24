حقوق الحيوان: محتاجين كلاب زيادة في المدن الجديدة لحماية المواطنين

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قالت دينا ذو الفقار، الناشطة في مجال حقوق الحيوان، إن مصر تحتاج إلى زيادة أعداد كلاب في المدن الجديدة لحماية المواطنين في الصحراء.

وذكرت ذو الفقار، خلال لقائها ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra"، اليوم الأحد: "حجب المنهج العلمي جريمة، لذا يجب اتباع خطة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة الحيوانية ومنظمة الزراعة والغذاء".

وأوضحت: "الوزارة مش قادرة تاخد منشورات ببلاش من منظمة الصحة العالمية علشان تفيد أولادنا، كل الحوادث بتحصل بسبب سوء تصرف من الشخص".

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وتابعت: "الحمير في مصر انقرضت بسبب قرارات غير علمية، ودي نكبة حصلت"، مشيرة إلى أن 80% من حالات العض سببها الجري.

وأشارت ذو الفقار إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإدارة المجازر والصحة العامة، روجوا أن كلاب مصر سعرانة، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات انتشار السعار.