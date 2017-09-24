أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

حقوق الحيوان: محتاجين كلاب زيادة في المدن الجديدة لحماية المواطنين

Google+ Print
حقوق الحيوان: محتاجين كلاب زيادة في المدن الجديدة لحماية المواطنين حقوق الحيوان: محتاجين كلاب زيادة في المدن الجديدة لحماية المواطنين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت دينا ذو الفقار، الناشطة في مجال حقوق الحيوان، إن تحتاج إلى زيادة أعداد كلاب في المدن الجديدة لحماية المواطنين في الصحراء.

وذكرت ذو الفقار، خلال لقائها ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra"، اليوم الأحد: "حجب المنهج العلمي جريمة، لذا يجب اتباع خطة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة الحيوانية ومنظمة الزراعة والغذاء".

وأوضحت: "الوزارة مش قادرة تاخد منشورات ببلاش من منظمة الصحة العالمية علشان تفيد أولادنا، كل الحوادث بتحصل بسبب سوء تصرف من الشخص".

شاهد أيضا

وتابعت: "الحمير في مصر انقرضت بسبب قرارات غير علمية، ودي نكبة حصلت"، مشيرة إلى أن 80% من حالات العض سببها الجري.

وأشارت ذو الفقار إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإدارة المجازر والصحة العامة، روجوا أن كلاب مصر سعرانة، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات انتشار السعار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة