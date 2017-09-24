نواب يصفون أكشاك الفتوى بالجامعات والمدارس بـ«الجريمة»

التحرير

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شن عدد من النواب هجوما عنيفا على مجمع البحوث الإسلامية عقب قراره بالتوسّع فى تجربة أكشاك الفتوى لتشمل المدارس والجامعات ومراكز الشباب.

من جانبه استنكر النائب يوسف القعيد، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب إعلان البحوث الإسلامية التوسع فى أكشاك الفتوى فى المدارس ومراكز الشباب والجامعات.

ووصف القعيد في تصريحات لـ"التحرير" إقدام المجمع على التوسع في أكشاك الفتوى بـ"الجريمة"، سواء كانت داخل المترو أو خارجه، مضيفا أنه في الأصل كانت هذه الأكشاك مؤقتة، لكن فوجئنا اليوم بالنية لتوسيعها ودخولها إلى الجامعات، وهنا تكمن الخطورة.

وأضاف: التأثير على طلاب الجامعات سهل، وبالتالي مثل هذه الأكشاك ستؤثر عليهم بالسلب، خاصة أن الطلاب لم يذهبوا إلى الجامعات لتعليم الدين، مشيرا إلى أنه كان على وسائل الاعلام أن تتابع وتضغط وتشن حملتها على أكشاك الكترو من البداية، لكن هذا لم يحدث، وكانت النتيجة التوسع في هذه الأكشاك داخل المترو وخارجه.

وتساءل القعيد، ماذا لو طالبت الكنيسة بأكشاك مماثلة؟ خاصة أن هناك ثلاث كنائس في مصر، مشيرا إلى أن مجمع البحوث يقدم أسوأ مما كان يقدمه الإخوان فترة حكمهم.

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فيما أكد النائب هيثم الحريري رفضه أكشاك الفتوى بشكل عام، وقال: إذا كان الهدف من مثل هذه الأكشاك محاربة التطرف وتوضيح صحيح الدين ومواجهة فوضى الفتاوى المغلوطة باسم الدين، فهناك سبل كثيرة أفضل من هذه الأكشاك لإيصال مثل هذه الرسائل، أبرزها شيوخ الجوامع، خاصة أن جميع مساجد مصر الآن تخضع لرقابة وزارة الأوقاف، وبالتالي سنضمن عدم وجود شيوخ أو أئمة متشددين يصدرون فتاوى متشددة.

وأضاف: ندوات الجامعات والاتصالات التليفونية بدار الفتوى والذهاب إلى دار الإفتاء كل هذه طرق أفضل بكثير للحصول على الفتوى بدلا من الأكشاك.

كان د.محمد الشحات الجندى، عضو المجمع، قد قال في تصريحات صحفية: «نسعى لتطبيق تجربة (أكشاك الفتوى) على مستوى المؤسسات المهمة بالدولة، وسيتم افتتاح عدد منها قريبا بالجامعات ومراكز الشباب والمدارس وبعض المؤسسات»، مؤكدا أن الهدف هو تكثيف الوجود بين الناس، «لتحصين الشباب من الأفكار المتطرّفة، وهى مهمة عاجلة وضرورية».

كان النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن قد أعلن من قبل نيته مقاضاة مجمع البحوث الإسلامية وهيئة المترو حال الموافقة على التجديد العمل لهذه الأكشاك، وأكد أبو حامد أنه سيقاضى فى المحاكم صاحب هذه القرارات ببقاء أكشاك الفتوى فى المترو، بالإضافة إلى تقديم طلبات الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء حول وجودها واستمرارها فى مترو الأنفاق دون أي أسانيد دستورية أو قانونية.