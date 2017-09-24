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حرصك المبالغ على الطفل في المدرسة يجلعه انطوائي.. والسبب

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مصراوي Masrawy

حرصك المبالغ على الطفل في المدرسة يجلعه انطوائي.. والسبب

03:18 م الأحد 24 سبتمبر 2017

حرصك المبالغ على الطفل في المدرسة يجلعه انطوائي.. والسبب

حرصك المبالغ على الطفل في المدرسة يجلعه انطوائي..

كتب - هشام عواض:

تحرص الأمهات على تجهيز أطفالهن للعام الدراسي، ما بين الملابس الجديدة والشنطة والأدوات المدرسية، وحتى "اللانش بوكس" والزمزمية، والبعض يقمن بالمبالغة في هذه التجهيزات مما يؤدي لحدوث مشاكل للطفل.

قال الدكتور حسام علي صالح، استشاري التنمية البشرية، إن المبالغة في الحرص على الطفل في المدرسة، شيئًا غير مفيد له ويخلق منه شخصية اتكالية ويسبب نفور زملائه منه.

أضاف "صالح"، أن الحرص على الطفل وتلبية كل طلباته في المدرسة والمبالغة في استعراض أدواته من الموبايل ونوعيات الأكل التي يأخذها معه، تخلق الغيرة والحقد في بعض الأحيان عند زملائه، وحتى تؤثر على الطفل نفسه أن شخصيته ضعيفة.

ويؤثر الحرص الزائد على فقد الطفل للقدرة على التواصل بشكل جيد، مما يجعله خص انطوائي، كما أنه سيعتمد على الوالدين في أنهم سيحلون مشاكله.

 

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مصراوي Masrawy

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