رئيس الوزراء التركي: لن نرحب أبداً بأي كيان جديد على حدودنا الجنوبية

اسطنبول- (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم، الأحد، أن بلاده لن ترحب أبداً بأي كيان جديد على حدودها الجنوبية، في إشارة إلى الاستفتاء الذي سيجريه غدا إقليم كردستان العراق على استقلاله.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عنه القول إن "الاستفتاء المزمع إجراؤه غداً في شمال العراق غير مشروع، وإدارة الإقليم مسؤولة عن عواقب إجرائه".

وشدد على أن "الاستفتاء لن يكون حلًا لأي مشكلة للإقليم الكردي، بل سيؤّدي إلى تفاقم الفوضى وعدم الاستقرار وغياب السلطة وهو أمر سيدفع ثمنه سكان المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا توجد بها أقلية كردية كبيرة وتشهد مناطقها الجنوبية والجنوبية الشرقية نشاطا لمسلحين أكراد. وتخشى من أن يؤدي هذا الاستفتاء إلى إشعال النزعة الانفصالية في مناطقها ذات الأغلبية الكردية.

في غضون ذلك، يواصل الجيش التركي مناوراته العسكرية في قضاء سبلوبي بولاية شرناق الحدودية مع العراق، وذلك لليوم السابع على التوالي.

وخلال اليوم، تلقّى الجنود تدريبات عسكرية على كشف الألغام، وخلق مسارات آمنة للمركبات العسكرية.

وأمس السبت، ذكر بيان للأركان التركية، أن "وحدات عسكرية جديدة انضمت للمناورات".