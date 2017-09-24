ميركل تدلي بصوتها بصحبة زوجها وترفض الإدلاء بتصريحات

برلين- (د ب أ):

أدلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وزوجها يوأخيم زاور، بصوتيهما، في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت منذ صباح اليوم، الأحد.

ووسط حضور إعلامي كبير، توجهت ميركل وزوجها ظهر اليوم إلى مقر اللجنة الانتخابية في جامعة هومبولت وسط برلين، وكانت ترتدي سترة برتقالية وعٌقْدَاً فضيا.

والتزمت ميركل الصمت ورفضت الإدلاء بتصريحات، لكنها تحدثت قليلا، بعد التصويت، مع المعاونين في اللجنة الانتخابية.

وكان زاور يرتدي سترة سوداء بأزرار ذهبية مع رابطة عنق خضراء.