تأجيل دعوى نفقة المذيعة سارة خليفة من اللاعب "كهربا لجلسة 12 نوفمبر
تأجيل دعوى نفقة المذيعة سارة خليفة من اللاعب "كهربا لجلسة 12 نوفمبر
03:24 م الأحد 24 سبتمبر 2017
محكمة الأسرة
كتب – محمود السعيد:
قررت محكمة الأسرة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المذيعة سارة خليفة، ضد محمود كهربا، ﻻعب نادي الزمالك، التي تطالبه فيها بدفع مستحقاتها من نفقة زوجية عن مدة سابقة للطلاق، لجلسة 12 نوفمبر المقبل للاطلاع.
كانت محكمة جنح مصر القديمة، قضت ببراءة محمود كهربا، لاعب نادي الزمالك، المعار لنادي اتحاد جدة السعودي، في تبديد منقولات زوجته.
كانت زوجة محمود كهربا، لاعب الزمالك، المعار لنادي اتحاد جدة السعودي، حررت محضرا بقسم شرطة مصر القديمة تتهمه فيه بتبديد منقولات الزوجية.
تلقى ضباط قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من زوجة كهرباء بوكيل عنها لمحامي تتهمه فيه بتبديد منقولات الزوجية، حيث إنها تركت منزل الزوجية بسبب الخلافات الأسرية التي بينهما.
تم تحرير المحضر رقم 16440 جنح مصر القديمة.
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