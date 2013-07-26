لمرضى الضغط المرتفع فى رمضان اشرب كركديه

يتزامن شهر رمضان الكريم مجيئه فى فترة الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة جسم ويعانى بعض المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وينصح الدكتور بهاء ناجى استشارى التغذية وأمراض السمنة والنحافة أصحاب الضغط العالى بتناول شراب الكركديه البارد على الإفطار، حيث يخفض ضغط الدم المرتفع ويزيد من سرعة دوران الدم، وينشط عضلة القلب ويقوى ضربات القلب.

وأضاف ناجى أن فوائد الكركديه لا تقف عند خفض الضغط فقط فالكركديه يساعد على قتل الميكروبات الموجودة بالأمعاء، كما أنه غنى بفيتامين (ج) فهو يساعد فى علاج نزلات البرد.

وحذر ناجى مرضى الكلى والمصابين بالانخفاض ضغط الدم من تناول هذا المشروب بكثرة لأنه يحتوى على الإكسالات التى ترسب وتساعد على تكوين حصوات الكلى وكذلك يجب عدم استخدام الكركديه من قبل المرضى المصابين بانخفاض ضغط الدم لأنه يخفض الضغط أساساً.