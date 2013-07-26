أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لمرضى الضغط المرتفع فى رمضان اشرب كركديه

Google+ Print
لمرضى الضغط المرتفع فى رمضان اشرب كركديه لمرضى الضغط المرتفع فى رمضان اشرب كركديه

يتزامن شهر رمضان الكريم مجيئه فى فترة الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة جسم ويعانى بعض المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وينصح الدكتور بهاء ناجى استشارى التغذية وأمراض السمنة والنحافة أصحاب الضغط العالى بتناول شراب الكركديه البارد على الإفطار، حيث يخفض ضغط الدم المرتفع ويزيد من سرعة دوران الدم، وينشط عضلة القلب ويقوى ضربات القلب.

وأضاف ناجى أن فوائد الكركديه لا تقف عند خفض الضغط فقط فالكركديه يساعد على قتل الميكروبات الموجودة بالأمعاء، كما أنه غنى بفيتامين (ج) فهو يساعد فى علاج نزلات البرد.

وحذر ناجى مرضى الكلى والمصابين بالانخفاض ضغط الدم من تناول هذا المشروب بكثرة لأنه يحتوى على الإكسالات التى ترسب وتساعد على تكوين حصوات الكلى وكذلك يجب عدم استخدام الكركديه من قبل المرضى المصابين بانخفاض ضغط الدم لأنه يخفض الضغط أساساً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365