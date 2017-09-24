حريق وإهمال في استقبال الطلاب بأول أيام الدراسة بمدارس أسوان

أسون- إيهاب عمران:

أعرب مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عن غضبه واستياءه الشديد من سوء أعمال النظافة بمقر الديوان العام للمديرية خلال جولة تفقدية له اليوم.

كما أثار غضبة عدم التخلص من الرواكد الموجودة ومتبقيات أعمال البناء والصيانة، وتلاحظ له أن الطرقات الموجودة بالطابق الأرضي بمبنى (ب) سيئة للغاية، كما أبدى استياءه من وجود المقاعد والدواليب غير المستخدمة بالطرقات، موجها بسرعة التخلص منها خارج الديوان،

وأمر بإحضار دفتر الحضور والانصراف لمتابعة العدد الفعلي الموجود بالديوان ممن لهم توقيع بالحضور، مشددا أنه سيحاسب كل مقصر بالديوان في ظل الوضع المتردي الذي وجده خلال جولته التفقدية.

وفي سياق متصل نجحت قوات الحماية المدنية بأسوان، في السيطرة على حريق، شب بمحل تجاري بالقرب من المدرسة الفنية بمنطقة البيارة بمدينة كوم أمبو، خلال اليوم الأول الدراسي، ما آثار حالة من الخوف والهلع بين الطلاب بالمدرسة، فيما لم يسفر الحريق عن حدوث أي خسائر بشرية فى الأرواح أو أى أضرار بالمدرسة الملاصقة.

وكانت قوت الحماية المدنية قامت بالدفع بسيارات الإطفاء والتي نجحت في السيطرة على النيران سريعا، قبل انتقالها وامتداد النيران للمدرسة المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.