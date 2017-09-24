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محمود طاهر لـ«التحرير»: لا أفكر في الانتخابات.. الأهلي أولًا

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محمود طاهر لـ«التحرير»: لا أفكر في الانتخابات.. الأهلي أولًا محمود طاهر لـ«التحرير»: لا أفكر في الانتخابات.. الأهلي أولًا

التحرير

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كتب- أحمد محاريق:

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أنه لا صحة لما يتردد حول حسم محمود طاهر، رئيس النادي، قائمته الانتخابية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن رئيس الأهلي يرى أن الوقت لا يزال مبكرًا حول الحديث عن الانتخابات وأن كل الأسماء التي تتردد بترشحها بقائمة محمود طاهر، هي اجتهادات خاصة بأصحابها وأن أي حديث عن الانتخابات في الوقت الراهن يهدف لتشتيت تركيز الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

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وأوضح المصدر، أن المجلس الحالي يسخر كافة الإمكانيات للاعبي الفريق من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا الغائبة عن الفريق الأحمر، أربع سنوات وتحقيق حلم جماهير النادي الأهلي.

وأكد محمود طاهر، رئيس النادي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» رفضه الحديث عن الانتخابات في الوقت الراهن، مؤكدًا أن إثارة الحديث في هذ الشأن سيأثر بالسلب علي النادي الأهلي ومشوار الفريق بالبطولة الإفريقية

وشدد طاهر على أنه لن يتحدث عن الانتخابات إلا عند فتح باب الترشح، مختتمًا تصريحاته لـ«التحرير» بتوجيه الشكر لجمهور الأهلي الذي دعم الفريق في التتش ورادس، وأكد أن الجمهور دائما وأبدًا سيظل هو السر وراء أي نجاح أو تتويج للنادي.

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التحرير

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