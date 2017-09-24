«الرابحون والخاسرون» من فوز الأهلي على الترجي والتأهل الإفريقي

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في ليلة سعيدة على جماهير النادي الأهلي، تمكن الفريق الأحمر من التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي (2-1) في إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «رادس».

ولم يكن الفوز في مباراة الترجي بسيناريو ثلث وبسيط كما كان يحلم البعض، بل كان مشوق بشكل كبير، بعد احتساب الحكم الكاميروني أليوم نيانت، ركلة جزاء لصفوف نادي الترجي التونسي في الدقيقة 39، تمكن التونسي طه ياسين الخنيسي، في ترجمتها لهدف وسط ذهول وحسرة من لاعبي الأهلي.

ولكن سرعان ما استفاق المارد الأحمر في الشوط الثاني، وتمكن التونسي علي معلول، لاعب الأهلي من تسجيل هدف التعادل، ثم نجح النيجيري جونيور أجاي من إحراز الهدف الثاني، وتنتهي المباراة بصعود المارد الأحمر لنصف النهائي، لمواصلة مشوار النجمة الإفريقية التاسعية.

ويستعرض لكم «التحرير» الرابحون والخاسرون من تأهل المارد الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الرابحون..

- شريف إكرامي

قد يكون شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، هو الرابح الأكبر بعد تأهل الفريق لنصف النهائي من البطولة الإفريقية، حيث أنه كان سينال اتهامات كبيرة وانتقادات صعبة، بسبب خطأه في مباراة الذهاب، والذي كلف الفريق لهدف، وانتهاء المباراة بهدفين لكل فريق.

وكان البعض على وشك انتظار خسارة الأهلي لبداية حملات التشويه في حارس الأهلي، الأمر الذي كان سيغير من مصير الحارس مع الفريق ومطالبة البعض في الاستغناء عنه، لكن ظهوره بشكل جيد في مباراة الإياب بالإضافة إلى خطف بطاقة الصعود انهت تلك الأفكار.

- حسام البدري

يعد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، هو الرابح الثاني من فوز الأهلي في مباراة أمس، بسبب أن الفوز بالبطولة الإفريقية هو مطلب الجماهير الأول بعد أن غابت عن دولاب بطولات الفريق من عام 2013، أي 4 سنوات، الأمر الذي لم يعتاد عليه جمهور الأحمر.

وكان سيواجه "البدري" مصير المجهول مع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، خاصة وأن مجلس القلعة الحمراء سيدخل في سباق الانتخابات، وسيحاولون تدارك الأمر وعدم المجازفة مع سرعة تغيير المدرب الحالي للقلعة الحمراء.

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- مجلس إدارة الأهلي

نجى مجلس إدارة الأهلي، من تصادم قوي مع جبهة المعارضة، وتوجيه الاتهامات له بفشل الفريق في مواصلة المشوار الإفريقي وتحقيق البطولة.

الخاسرون..

- جماهير الزمالك

قد تكون جماهير الزمالك بائسة بشكل كبير بعد نجاح الأهلي في الفوز على الترجي، والتأهل لنصف نهائي البطولة الإفريقية، حيث كان خروج المارد الأحمر، سيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفارس الأبيض، خاصة وأن فريقه يسير بخطى ثابته في بطولة الدوري الممتاز.

وخروج الأهلي كان سيعود بالسلب على الفريق، مع إمكانية خسارة المارد الأحمر للعديد من النقاط ببطولة الدوري، الأمر الذي سيصب في صالح الزمالك.

- أحمد الشيخ

واجه أحمد الشيخ، لاعب الأهلي والعائد من الإعارة من صفوف نادي مصر للمقاصة، العديد من الانتقادات واللوم على اللاعب بسبب ظهوره بأداء باهت في مباراة الذهاب.

ووجهت جماهير الأهلي انتقادات شديدة للاعب بسبب الرعونة التي ظهر بها خلال المباراة، لم ينتهي الأمر عند ذلك الحد، بل أن اللاعب استبعد من قائمة مباراة الإياب بشكل نهائي ودخول أحمد حمودي بدلا منه.