البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات

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منح حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، اللاعبين المشاركين في مباراة الترجي التونسي راحة من المران اليوم؛ تجنبًا للإرهاق بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة التي فاز بها الفريق وتأهل للمربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض اللاعبون الغائبون عن المباراة المران في الثالثة عصرًا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة ويقوده أنيس الشعلالي المعد البدني للفريق.

ويتوجه البدري رفقة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وبصحبتهما الكابتن أحمد أيوب المدرب العام، والكابتن سيد معوض، المدرب المساعد لمدينة سوسة؛ لمتابعة مباراة النجم الساحلي التونسي وأهلي طرابلس الليبي في إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

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وفضل البدري وجهازه متابعة المباراة من أرض الملعب؛ للتعرف على الفريقين والأجواء هناك وتحديد نقاط القوة والضعف في الفريقين، وأسلوب لعبهما، خاصة أن الأهلي سيواجه الفائز من هذه المباراة في المربع الذهبي من البطولة.

وأوضح البدري أن قرار البقاء في تونس يهدف في المقام الأول إلى توفير أقصي درجات الراحة للاعبين قبل مباراة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، مضيفًا أنه اتخذ القرار؛ تجنبا للإرهاق ومشقة العودة لمصر ثم السفر مرة أخرى إلى تونس، خاصة أن الوقت ضيق جدًا، ومن غير المعقول أن يعود الأهلي للقاهرة الأحد ثم يعد نفسه بعدها بيومين وثلاثة أيام على أقصى تقدير للسفر مجددًا إلى تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة المتأهل من مباراة النجم الساحلي و أهلي طرابلس الليبي في ذهاب دور الأربعة والتي تقام في السابعة من مساء اليوم في مدينة سوسة.