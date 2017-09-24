وزير التعليم يتفقد 3 مدارس ببورسعيد في أول أيام العام الدراسي الجديد

كتبت- ياسمين محمد:

تفقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى -اليوم الأحد- عددا من المدارس والمنشآت التعليمية بمحافظة بورسعيد فى أول أيام العام الدراسي الجديد 2017 / 2018، وكان فى استقباله اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وافتتح الوزير، جولته بمدرسة "القناة الإعدادية" وتفقد المبنى الجديد والذي بلغت تكلفته 3 ملايين جنيه مكونًا من 5 أدوار، والتقى بطالبات المدرسة فى حوار طويل تناول المناهج الدراسية ومدى الاستفادة من طرق التعليم المختلفة وأبدى الوزير إعجابه بمستوى الطالبات التعليمي والعملية التنظيمية.

كما تفقد الوزير، مدرسة "بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين"، وقام بجولة داخل الفصول، كما تفقد "المدرسة اليابانية" تحت الإنشاء وزار مصنع "ضفائر السيارات" ومصنع "اللوتس للملابس الجاهزة" وهما من المصانع التى تقوم بتدريب طلاب وطالبات التعليم الفنى أثناء فترة الدراسة.

وأجرى الوزير حوارًا مع القيادات التعليمية، بديوان عام محافظة بورسعيد.

وكانت مدارس بورسعيد قد استقبلت فى أول يوم دراسي 149 ألفا و859 طالبا وطالبة، فى كافة المراحل التعليمية موزعين على 452 مدرسة منهم 74 ألفا و882 تلميذا وتلميذة بالمرحلة الإبتدائية يشغلون 169 مدرسة، و32 ألفا و505 طلاب وطالبات بالمرحلة الإعدادية فى 98 مدرسة، و14 ألفا و609 طلاب وطالبات بالمرحلة الثانوية فى 33 مدرسة، بالإضافة لـ 3676 طالبا وطالبة بالثانوى التجارى فى 10 مدارس ، و5856 طالبا وطالبة بالثانوى الفنى الصناعى فى 10 مدارس.

وقرر محافظ بورسعيد، تأجيل الدراسة بمرحلة رياض الأطفال والتى يبلغ عدد التلاميذ بها 14 ألفا و386 تلميذا وتلميذة فى 112 مدرسة لمدة أسبوعين؛ حرصًا على سلامة الأطفال لحين انتظام الدراسة بشكل كامل.