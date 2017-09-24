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انتظام الدراسة بكليات ومعاهد الأزهر خلال العام الدراسي الجديد

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مصراوي Masrawy

انتظام الدراسة بكليات ومعاهد الأزهر خلال العام الدراسي الجديد

03:17 م الأحد 24 سبتمبر 2017

انتظام الدراسة بكليات ومعاهد الأزهر خلال العام الدراسي الجديد

جامعة الأزهر

القاهرة- (أ ش أ):

انتظمت الدراسة بشكل كامل اليوم الأحد، بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات للبنين والبنات خلال العام الدراسي (2017-2018).

وطالب الدكتور أشرف عطية، نائب رئيس جامعة الأزهر طلاب وطالبات الجامعة بالحرص على تحصيل التعليم والحفاظ على المنهج الأزهري المعتدل مقدما لهم التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وأشار عطية خلال لقائه ببعض الطلاب بالمركز الرئيسي للجامعة بمدينة نصر، إلى ضرورة انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، مبينا أن رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي ونوابه يتابعون يوميا سير العملية التعليمية بكليات الجامعة بالقاهرة والمحافظات.

وكان طلاب الكشافة بجامعة الأزهر قد أدوا تحية العلم مع انتظام العام الدراسي بشكل كامل، اليوم، وذلك نيابة عن كل طلاب الجامعة في إشارة إلى روح الوطنية.

من جانب آخر، انتظمت الدراسة، اليوم، بالمعاهد الأزهرية بالقاهرة والمحافظات وتم تخصيص الحصة الأولى حول الانتماء والمواطنة.

وكانت الدراسة قد بدأت، أمس السبت، بشكل جزئي ببعض كليات جامعة الأزهر الشرعية بالقاهرة والمعاهد الأزهرية في عدة محافظات.

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