السيسي يتوجه إلى الإمارات غدًا في زيارة رسمية تستغرق يومين

القاهرة- (أ ش أ):

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الاثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيتناول خلال الزيارة مع قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وأضاف المُتحدث أن زيارة الرئيس لأبوظبي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الامارتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كافة الأصعدة، حيث يعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوي بين الجانبين خلال الفترة الماضية حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.