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بالصور.. "بلياتشو" يستقبل الطلاب في مدرسة بدمياط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "بلياتشو" يستقبل الطلاب في مدرسة بدمياط

03:14 م الأحد 24 سبتمبر 2017

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بالصور.. أولياء أمور يتكدسون أمام الفصول بكفر الشيخ لحجز المقاعد الأمامية

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دمياط – محمد إبراهيم:

نظمت العديد من المدارس بالإدارات التعليمية بمحافظة دمياط حفلات في اليوم الدراسي الأول ترحيبًا بالطلاب في حضور مديري العموم والموجهين والوكلاء، ففي مدرسة خالد بن الوليد بإدارة دمياط الجديدة وضعت الإدارة بالونات ترحيبية كبيرة وزينت المبنى بعبارات تحث على الاستذكار وتحصيل العلم، كما استعانت بـ"داتا شو" لعرض فقرات من الأنشطة التي تنظمها المدرسة.

وتفقد عماد الزيات مدير إدارة دمياط الجديدة، مدرسة الكفراوي للتعليم الأساسي في حضور زينب العش مديرة التعليم الابتدائي وارتدى طلاب الإذاعة المدرسية أعلام كما استعانت إدارة المدرسة بـ"بلياتشو" في حفل أقيم منتصف اليوم للترحيب بطلاب الصف الأول الابتدائي وجرى توزيع حلوى عليهم.

ونجحت إدارة مدرسة دمياط الجديدة المتميزة للغات في خطف الأنظار منذ اللحظات الأولى من اليوم الدراسي بعد أن انتهت من تزيين الفصول بعدد من البلالين الملونة والخرائط المرسومة على السبورة داخل كل فصل وأعلام دمياط وصور لعدد من الرموز من أبناء المحافظة.

يأتي ذلك بعد أيام من افتتاح محافظ دمياط، 7 مدارس جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال الجزئي والكلي بتكلفة تتعدي 45 مليون جنيه، وذلك بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد للمحافظة والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس ابراهيم أبو عرب مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية.

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