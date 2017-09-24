أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يستقبل وزير الأوقاف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يستقبل وزير الأوقاف

03:09 م الأحد 24 سبتمبر 2017

محافظ بني سويف يستقبل وزير الأوقاف

جانب من اللقاء

بني سويف- أحمد كامل:

استقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة.

حضر الاستقبال اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والعقيد محمود عبدالمجيد بشير المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور علاء عبدالحليم القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف، ومسؤولي وقيادات الأوقاف والتربية والتعليم والجامعة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاء مع الأئمة بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، وتفقد هدايا وزارة الأوقاف للمحافظة بني سويف أمام الديوان العام، وافتتاح عدد من المساجد، على أن تختتم الزيارة بحضور المؤتمر الذي تنظمه جامعة بني سويف تحت عنوان (دور الشباب في البناء ومواجهة التحديات) بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر الجامعة بمدينة بني سويف.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الأوقاف: حصٌلنا 48.2 مليون جنيه من مشروع صكوك الأضاحي

    أخبار

  • بالصور - "مدارس وغرائب".. أشباح وأغنام ومباني مائلة.. مرحبا بالعام

    أخبار

  • بالصور.. مدرسة "العجرة" ببني سويف: المبنى آيل للسقوط والدراسة في "الحوش"

    أخبار

  • النقل والتحقيق لـ3 أطباء بعد جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة في بني سويف

    أخبار

إعلان

623a28abf1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته