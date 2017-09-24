محافظ بني سويف يستقبل وزير الأوقاف

بني سويف- أحمد كامل:

استقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة.

حضر الاستقبال اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والعقيد محمود عبدالمجيد بشير المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور علاء عبدالحليم القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف، ومسؤولي وقيادات الأوقاف والتربية والتعليم والجامعة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاء مع الأئمة بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، وتفقد هدايا وزارة الأوقاف للمحافظة بني سويف أمام الديوان العام، وافتتاح عدد من المساجد، على أن تختتم الزيارة بحضور المؤتمر الذي تنظمه جامعة بني سويف تحت عنوان (دور الشباب في البناء ومواجهة التحديات) بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر الجامعة بمدينة بني سويف.