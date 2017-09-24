بالصور.. مدير أمن الإسماعيلية يوزع الهدايا على الطالبات

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

أجرى اللواء محمد علي مدير أمن الإسماعيلية، اليوم الأحد، جولة تفقدية للخدمات الأمنية المحيطة بمجموعة من المدارس بنطاق المدينة، تفقد خلالها مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات.

وخلال الجولة تم توزيع الهدايا العينية على الطالبات بمناسبة بدء للعام الدراسي الأول.