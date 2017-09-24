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بناءً على شكوى أولياء الأمور.. التعليم تحيل معلمين بالجيزة نظموا حفلًا "غير لائق"- صور

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مصراوي Masrawy

بناءً على شكوى أولياء الأمور.. التعليم تحيل معلمين بالجيزة نظموا حفلًا "غير لائق"- صور

03:05 م الأحد 24 سبتمبر 2017

كتبت- ياسمين محمد:

قال الإعلامى أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بناءًا على شكوى أحد أولياء الأمور عبر رسائل صفحة "فيسبوك" الرسمية للوزارة بشأن احتفال أحد المدارس مع الطلبة خارج المدرسة بشكل لا يتناسب مع وقار المدرسة والمعلمين، تم توجيه الشكوى للدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، الذي أحالها للشؤون القانونية.

وتضمنت الشكوى، قيام أحد معلمي مدرسة باحثة البادية التجارية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بتنظيم حفل لتكريم متفوقي العام الماضي، وعقب انتهاء التكريم، تحول الحفل إلى "وصلة رقص".

وأضاف خيري، في بيان صحفي، الأحد، أنه تم التواصل مع إلهام إبراهيم مدير التربية والتعليم بالجيزة، لمعرفة أسماء المعلمين الذين حضروا وأقاموا الحفل، وإحالتهم للشؤون القانونية، وإعداد امر إداري وتسليمه إلى 20 من مديري الإدارات التعليمية، يتضمن عدم إقامة حفلات أو ندوات إلا بعد الرجوع للمديرية، وتم استدعاء مدير الإدارة ومدير المدرسة والتنبيه مشددًا على عدم إقامة أي حفلات آخرى.

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مصراوي Masrawy

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