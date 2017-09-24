بالصور.. أولياء أمور يتكدسون أمام الفصول بكفر الشيخ لحجز المقاعد الأمامية
بالصور.. أولياء أمور يتكدسون أمام الفصول بكفر الشيخ لحجز المقاعد الأمامية
02:58 م الأحد 24 سبتمبر 2017
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بالصور.. إصابة 15 تلميذا بمدرسة في البحيرة بضربة شمس
كفر الشيخ - إسلام عمار:
تكدس العشرات من الأهالي، اليوم الأحد، من أولياء أمور التلاميذ المستجدين بالمرحلة الابتدائية، بمدرسة لطفي السيد التابعة لإدارة دسوق التعليمية بكفر الشيخ، في أول يوم دراسي بالمدرسة، ما أدى إلى وجود حالة من الغضب، لدى المعلمين، وإدارة المدرسة.
كانت مدرسة لطفي السيد الابتدائية، عندما فتحت أبوابها، لاستقبال التلاميذ الجدد والقدامى، في أول يوم دراسى، تجمع أولياء الأمور المرافقين لأبنائهم بفناء المدرسة ومع اقتراب بدء العمل بحسب المواعيد الرسمية، تكدسوا أمام الفصول، بغرض تسابق كل واحد منهم للدخول في أي فصل منهم، من أجل حجز مقعد متقدم.
وتدخل عدد من المعلمين، والإداريين من إدارة المدرسة، لدى أولياء الأمور، وطلبوا منهم مغادرة المدرسة، من أجل مباشرة أعمالهم، ولكن قوبل طلبهم بالرفض، وأصر البعض منهم على موقفهم، بالتواجد بجوار أبنائهم، لمتابعة مدى انتظامهم بالفصل الذي جرى تسكينهم فيه.
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