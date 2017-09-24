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حبس طالب جامعي اعتدى جنسيًا على طفل جاره بالشرقية

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مصراوي Masrawy

حبس طالب جامعي اعتدى جنسيًا على طفل جاره بالشرقية

02:44 م الأحد 24 سبتمبر 2017

حبس طالب جامعي اعتدى جنسيًا على طفل جاره بالشرقية

تعبيرية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة الإبراهيمية العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، حبس طالب جامعي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالتعدي جنسيًا على طفل جاره بدائرة مركز الإبراهيمية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من جدة الطفل "محمد.أ" 4 سنوات ونصف، تتهم فيه جارها "أحمد.أ" 22 عامًا، طالب جامعي أزهري، بالتعدي جنسيًا على حفيدها، وتهديده له بالضرب في حالة كشفه الأمر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6622 جنح الإبراهيمية لسنة 2017.

وتبين من التحريات، أن والد الطفل وعمره ثلاثة أشهر، وأن والدته متزوجة، فيما يُقيم الطفل مع جدته لأمه، وتبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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