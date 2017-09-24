أكثر من 60 بالمئة يرفضون خطة رئيس وزراء اليابان لحل مجلس النواب

طوكيو- (د ب أ):

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "كيودو" اليابانية للانباء اليوم، الأحد، أن أكثر من 60 بالمئة من الناخبين اليابانيين لا يؤيدون ما تردد من خطة رئيس الوزراء، شينزو آبي لحل مجلس النواب، أواخر هذا الشهر للدعوة لاجراء انتخابات.

وفي الاستطلاع، الذي جرى في نهاية الأسبوع في أعقاب تقارير إعلامية بأن آبي يعتزم إجراء انتخابات عامة في 22 أكتوبر، قال 64.3 بالمئة إنهم لا يؤيدون حملة رئيس الوزراء للسعي لتفويض جديد، فيما أعرب 7ر23 بالمئة عن تأييدهم لخطته.

وبسؤالهم عن الحزب الذي سيصوتون لصالحه في نظام التمثيل النسبي في انتخابات مجلس النواب تصدر الحزب "الديمقراطي الليبرالي" بزعامة آبي بحصوله على 27 بالمئة، مقارنة بـ8 بالمئة للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، حسب الاستطلاع.

وحصل حزب جديد، يتم تنظيمه من قبل هؤلاء المقربين من محافظة طوكيو، يوريكو كويكي على دعم من 2ر6 بالمئة، ثم 4.6 بالمئة لحزب "كوميتو" وهو شريك الائتلاف الاصغر للحزب الديمقراطي الليبرالي، و5ر3 بالمئة للحزب الشيوعي الياباني و2ر2 بالمئة لحزب "الابتكار" الياباني.

وقال حوالي 42.2 بالمئة إنهم لم يقرروا بعد أي حزب سيصوتون له.