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العراق : مقتل 48 من داعش في قصف جوي للتحالف الدولي على الحويجة

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مصراوي Masrawy

العراق : مقتل 48 من داعش في قصف جوي للتحالف الدولي على الحويجة

02:57 م الأحد 24 سبتمبر 2017

العراق : مقتل 48 من داعش في قصف جوي للتحالف الدولي على الحويجة

أرشيفية

كركوك- (د ب أ):

أفاد بيان عسكري عراقي اليوم، الأحد، بأن طيران التحالف الدولي نفذ 53 ضربة جوية منها 46 ضربة في قضاء الحويجة أسفرت عن قتل 48 إرهابيا.

وقالت خلية الاعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي اليوم إن القصف أدى أيضا إلى تدمير مقر قيادة وسيطرة ، وأربعة مستودعات للأسلحة ومعمل لصنع العبوات الناسفة كما تم تدمير أربع حاويات محملة بالمواد اللوجستية وست عجلات مفخخة وثلاثة معامل لصنع العجلات المفخخة وخمسة مواقع دفاعية.

وذكرت أن الطيران الدولي نفذ سبع ضربات جوية في قضاء راوة أسفرت عن قتل خمسة ارهابين وتدمير مقر قيادة وسيطرة وثمانية زوارق.

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مصراوي Masrawy

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