جامعة القاهرة تستهل موسمها الثقافي بحفل للموسيقار عمر خيرت

كتب- محمد مجدى:

تفتتح جامعة القاهرة، موسمها الثقافي والفني للعام الجامعي الحالي 2017/2018 بحفل فني للموسيقار عمر خيرت بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة، الاثنين الموافق 2 أكتوبر المقبل.

أعلن ذلك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مشيراً إلي أنه تم الاتفاق مع الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية علي إقامة برنامج فني عالي المستوي، يتم عرضة لطلاب جامعة القاهرة ضمن فاعليات الموسم الثقافي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الموسم الثقافي للجامعة للعام الجامعي الحالي، من المقرر أن يتضمن مجموعة من المحاضرات والندوات التي تستضيف الجامعة خلالها، عدداً من رموز الفكر والثقافة وكتاب الرأي، من بينهم: زاهي حواس، ومصطفى الفقي، وصلاح منتصر، وسعد الدين الهلالي، وآخرين في لقاءات مفتوحة مع طلاب الجامعة.

وقال الخشت، إن الجامعة تفكر في إنشاء صالون ثقافي أسبوعي، يتم فيه استضافة عدد من كبار الكتاب والأدباء والمفكرين.