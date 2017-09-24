أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأربعاء.. فتح المتاحف الفنية والقومية بالجيزة مجانًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأربعاء.. فتح المتاحف الفنية والقومية بالجيزة مجانًا

02:44 م الأحد 24 سبتمبر 2017

الأربعاء.. فتح المتاحف الفنية والقومية بالجيزة مجانًا

المتاحف الفنية والقومية

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن موافقة وزارة الثقافة، فتح المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية مجانًا أمام المواطنين، الأربعاء المقبل، بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ومحافظة الجيزة وتشجيعًا للسياحة المتحفية والتعريف بكنوز متاحفنا الفنية والقومية.

وقال خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، إنه سيتم فتح 3 متاحف فنية بالجيزة تشمل متحف محمد ناجي بكفر غطاطي، وزكريا الخناني بالمريوطية أمام فندق كتاراكت، وراتب صديق بجسر الكونيسة، إضافة إلى المتحف القومي بالجيزة، ويشمل متحف أحمد شوقى بكورنيش النيل، وطه حسين بشارع الأهرام.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجيزة تحصل على جائزة اليونسكو للتعليم.. وتنضم لأفضل 16 مدينة عالمية

    أخبار

  • الجيزة تحصل على جائزة اليونسكو للتعليم.. وتنضم لأفضل 16 مدينة عالمية

    أخبار

  • "الجيزة" تفوز ضمن 16 مدينة على مستوى العالم بجائزة اليونسكو لمدن التعلم

    أخبار

  • محافظ الجيزة: نعتمد على الإمكانيات الذاتية في تصنيع معدات النظافة

    أخبار

إعلان

fe4f7a0b35.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته