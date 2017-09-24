الأربعاء.. فتح المتاحف الفنية والقومية بالجيزة مجانًا
الأربعاء.. فتح المتاحف الفنية والقومية بالجيزة مجانًا
02:44 م الأحد 24 سبتمبر 2017
المتاحف الفنية والقومية
كتبت- ندى الخولي:
أعلنت محافظة الجيزة، عن موافقة وزارة الثقافة، فتح المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية مجانًا أمام المواطنين، الأربعاء المقبل، بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.
وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ومحافظة الجيزة وتشجيعًا للسياحة المتحفية والتعريف بكنوز متاحفنا الفنية والقومية.
وقال خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، إنه سيتم فتح 3 متاحف فنية بالجيزة تشمل متحف محمد ناجي بكفر غطاطي، وزكريا الخناني بالمريوطية أمام فندق كتاراكت، وراتب صديق بجسر الكونيسة، إضافة إلى المتحف القومي بالجيزة، ويشمل متحف أحمد شوقى بكورنيش النيل، وطه حسين بشارع الأهرام.
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