وزير التعليم العالي: شراكة مصرية روسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا​

كتبت - داليا شبل:

دعا الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الاستفادة من العلاقات التي تربط بين مصر والدول المتقدمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أهمية تفعيل العلاقات المصرية الروسية بما يساهم في دعم خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

وأضاف عبدالغفار، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، خلال مؤتمر "الدعم المعلوماتي للعلوم والتعليم: المقاييس العلمية والأرشيفية"، أن العلاقات المصرية الروسية تعد نموذجًا يُحتذى به في علاقات الصداقة والتعاون بين الدول، وتحديدا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، موضحًا أن هذه العلاقات تتخطى مرحلة التعاون إلى آفاق الشراكة الكاملة بين البلدين.

على هامش فعاليات المؤتمر، الذي عقد في موسكو خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري، شارك الدكتور عصام خميس، في احتفالية رفع الستار عن تمثال المترجم والأديب العراقي غائب طعمة فرمان، لما قدمه من ترجمات لأعمال كبار الكتاب الروس أمثال بوشكين، وتولستوي، وتورجينيف، وديستويفسكي، وغيرهم، هذا بالإضافة لكونه أديباً له دوره في إثراء الرواية العربية الحديثة، بمشاركة عدد من السفراء والدبلوماسيين.

يذكر أن التمثال من أعمال الفنان الدكتور أسامة السروي، أستاذ النحت في جامعة حلوان، والذي يشغل في الوقت الراهن منصب المستشار الثقافي ومدير مكتب البعثة التعليمية المصرية في روسيا.