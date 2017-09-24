الزراعة: النيابة تأمر بغربلة شحنة القمح الروماني لفصل بذور الخشخاش

كتب- أحمد مسعد:

قررت النيابة العامة، غربلة شحن القمح الروماني التي رفضتها الإدارة العامة للحجر الزراعي لاحتوائها على بذور الخشخاش.

وقال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، صباح اليوم الأحد، إن النيابة العامة وافقت على غربلة الشحنة لفصل بذور الخشخاش عن القمح.

وأوضح عبدالدايم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التحقيقات مازالت جارية بشأن شحنة القمح الفرنسي التي اكُتشف أيضًا احتوائها على نفس البذور.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة ستنظم حملات رقابة على الأسواق لضبط المخالفات، مبدياً تخوفه من تعطل عمليات الإمداد المتجهة إلى مصر.

وكانت سلطات الحجر الزراعي بميناء سفاجا البحري، رفضت تفريغ الشحنة التي تقدر بـ59 ألف طن مستوردة لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك لوجود بذور الخشخاش بداخلها، وذلك للمرة الثانية في أقل من شهر بعد منع دخول شحنة رومانية تزن ٦٣ ألف طن لنفس السبب، بالإضافة إلى وجود فطر الإرجوت بالشحنة.

وسبق أن أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، في بيان صحفي، استقبال ميناء سفاجا السفينة HERCULES وعلى متنها 59 ألف طن قمح قادمة من فرنسا، لصالح هيئة السلع التموينية لتوزيعها على مطاحن عدد من محافظات الصعيد لإنتاج الخبز المدعم، فيما واصلت الأجهزة الأمنية بميناء سفاجا التحفظ على مركب الشحن "واي طيبة"، والتي تقل ٦٣ ألف طن قمح روماني تم رفضها زراعياً لاحتوائها على بذور مخدر الخشخاش.

وكان الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، أعلن قبل عدة أيام، أنه تم الانتهاء من إعداد التقرير النهائي حول فحص شحنة القمح الفرنسي.