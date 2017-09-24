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نائب وزير الخارجية الكويتي للشئون القنصلية يصل القاهرة

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مصراوي Masrawy

نائب وزير الخارجية الكويتي للشئون القنصلية يصل القاهرة

02:31 م الأحد 24 سبتمبر 2017

نائب وزير الخارجية الكويتي للشئون القنصلية يصل القاهرة

كتب- طه عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، السفير سامي الحمد، نائب وزير الخارجية الكويتي للشئون القنصلية، قادمًا من الكويت في زيارة تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يبحث السفير سامي الحمد، خلال الزيارة، موضوعات اللجنة المصرية الكويتية في الجزء الخاص بالقنصليات والتأشيرات والخدمات التي تقدم لمواطني الدولتين.

وأعلنت مصادر أمنية، أنه تم استقبال السفير باستراحة كبار الزوار بالمطار، بعد أن وصل على متن الطائرة الكويتية، وإنهاء إجراءات وصوله، وكان في استقباله أعضاء السفارة الكويتية بالقاهرة، ومكتب الخارجية بالمطار.

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مصراوي Masrawy

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