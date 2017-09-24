جامعة القاهرة: المكتبة المركزية تحصل على شهادة الأيزو للمرة الثالثة على التوالي

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصول المكتبة المركزية الجديدة بالجامعة على شهادة الأيزو (9001/2008) للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية اعترافًا بالدور الفعال الذي تلعبه المكتبة المركزية الجديدة كصرح ثقافي في رحاب جامعة القاهرة، واستمرارًا لمسيرة نجاحها في خدمة المجتمع الجامعي من طلاب وباحثين وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب دورها في خدمة العملية التعليمية والثقافية والبحثية والمجتمع.

وأشاد الخشت، بدور المكتبة المركزية الجديدة بالجامعة والتطور الذي تشهده، مؤكدًا دعم الجامعة للمكتبة وتوفير كافة مقومات النجاح لها، لتظل واحدة من أكبر المكتبات الجامعية على مستوي الشرق الأوسط .

وتسلمت الدكتورة أماني رفعت، مديرة المكتبة، وفقًا لنص البيان الصادر اليوم الأحد، شهادة الأيزو بحضور الدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والعاملين بالمكتبة، وممثلي الجهة المانحة للشهادة.

يشار إلى أن المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة، سبق حصولها على شهادة الأيزو لأول مرة في عام (2015)، ثم في عام (2016)، ومن جديد في العام الحالي (2017)، على الرغم من صعوبة معايير التقييم.

وقالت الدكتورة أماني رفعت، مدير المكتبة المركزية الجديدة، إن المكتبة تعد أول مكتبة جامعية تحصل على شهادة الأيزو في مصر والشرق الأوسط، مشيرةً إلى أنها تقدم أفضل الخدمات المكتبية والمعرفية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأضافت رفعت، أنه تم تطوير وحدة المسح الرقمي والمكتبة الرقمية، وبناء مستودع رقمي لمؤتمرات الجامعة، وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها المكتبة.