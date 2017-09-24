بالصور.. إصابة 15 تلميذا بمدرسة في البحيرة بضربة شمس

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب 15 تلميذا، من مدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية التابعة لإدارة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، بادعاء احتباس حراري واشتباه في ضربة شمس، وتم نقلهم لمستشفى النوبارية العام.

تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف، لنقل المصابين وجار علاجهم وسط حشود من الأهالي وأولياء الأمور للاطمئنان عليهم.

وصرح الدكتور صلاح راضي، مدير مستشفى النوبارية أن جميع الحالات في حالة جيدة وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم والاطمئنان عليهم.

واتهم أهالي الطلاب مديرة المدرسة بالتسبب في وقوفهم لفترة طويلة تحت أشعة الشمس في حوش المدرسة ورفض الموافقة على نقلهم لمقر المدرسة التجريبية التي ستتنهي الأبنية التعليمية منها خلال شهر.