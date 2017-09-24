تخصيص الحصة الأولى للحديث عن الانتماء والمواطنة بمدارس دمياط

دمياط – محمد إبراهيم

أجرى اللواء سامي عبد العزيز، السكرتير العام لمحافظة دمياط، زيارة تفقدية لعدد من المدارس بإدارة مدينة دمياط التعليمية، اليوم الأحد، أكد خلالها على ضرورة تخصيص الأوقات الأولى من اليوم الدراسي للحديث عن المواطنة والانتماء وغرس الأخلاق في نفوس الطلاب فضلا عن تعظيم العلم والعلماء.

ووجه السكرتير العام إدارتي مدرسة اللغات الرسمية الجديدة ومدرسة بنت الشاطىء الإعدادية ببذل الجهد في متابعة سير العملية التعليمية وانتظام العمل ودفع الطلاب للاشتراك في الأنشطة والمسابقات المتعلقة بالأدب والثقافة والفنون والبحث العلمي وتكريم الفائقين منهم والمتميزين في أقرب وقت.

وأكد عبد العزيز في حديثه مع المعلمين على ضرورة تفعيل مبادرة مجموعات التقوية لمواجهة الدروس الخصوصية إلى جانب تكثيف المراقبة على الطالب والمعلم معًا داخل الفصل لتحصيل أكبر قدر من الدروس والالتزام بالمنهج وكذلك الإبلاغ عن أي واقعة قد تضر الصالح العام.